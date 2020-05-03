Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın 7 kilometre uzunluğundaki dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında en sakin günlerini yaşasa da manzarasıyla etkilemeyi sürdürüyor.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'nın gözbebeği Konyaaltı Sahili'nde Kovid-19 sessizliği yaşanıyor.

Tedbirler kapsamında spor yapmanın ve denize girmenin yasaklandığı sahil, boş görüntüsüyle de insanı adeta büyülüyor.

Tertemiz denizi, çakıllı plajı, tepeleri karlı Beydağları manzarasıyla kendisine hayran bırakan sahilden, bu günlerde sadece dalga sesleri ile kuş cıvıltıları geliyor.

Antalyalıların ve tatilcilerin belki de en fazla özlediği yerlerin başında gelen Konyaaltı Sahili'nde polis ekipleri nöbet tutuyor, belediye ekipleri de rutin olarak temizlik ve sahil bandında düzenleme çalışması yapıyor.

Yılın hemen her ayında denize girilen, eşsiz manzarasına karşı çay ve kahvelerin yudumlandığı Konyaaltı Sahili, her haliyle insanı cezbediyor.