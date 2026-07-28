Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezon boyunca attığı kritik goller ve kazandığı başarılarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi'nin sıradaki durağı büyük bir merak konusuydu. Sarı-kırmızılılara vedasının ardından serbest statüde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli süperstarın geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

YENİDEN İTALYA YOLCUSU: MASADAKİ EN CİDDİ TEKLİF

İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; bonservisi elinde olan deneyimli golcüye farklı liglerden ve kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor. Bu teklifler arasında transferde öne çıkan ve en ciddi adımı atan takımın, İtalya Serie A ekiplerinden Como olduğu belirtildi.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini İtalya'da geçiren Icardi'nin yeniden Çizme'ye dönme ihtimalinin güç kazandığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

MENAJERİNDEN SÜRECE DAİR AÇIKLAMA

Görüşmeler devam ederken transfer sürecine ilişkin merakla beklenen ilk resmi açıklama ise oyuncunun temsilcisinden geldi. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, masadaki teklifleri doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"En uygun seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verebiliriz."

Masadaki ihtimalleri değerlendiren yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kesin kararını vererek yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.