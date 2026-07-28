SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezonun ardından kulüpten ayrılarak serbest oyuncu konumuna geçen Arjantinli süperstar Mauro Icardi'nin yeni durağı netleşmeye başladı. Tecrübeli golcü için Çizme'den sürpriz bir ekip devreye girerken, yıldız oyuncunun menajeri transferin seyri hakkında heyecan yaratan açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu
Emre Şen

Galatasaray'da geçirdiği 4 sezon boyunca attığı kritik goller ve kazandığı başarılarla kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro Icardi'nin sıradaki durağı büyük bir merak konusuydu. Sarı-kırmızılılara vedasının ardından serbest statüde bulunan 33 yaşındaki Arjantinli süperstarın geleceğiyle ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

YENİDEN İTALYA YOLCUSU: MASADAKİ EN CİDDİ TEKLİF

Mauro Icardi nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu 1

İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; bonservisi elinde olan deneyimli golcüye farklı liglerden ve kulüplerden teklifler gelmeye devam ediyor. Bu teklifler arasında transferde öne çıkan ve en ciddi adımı atan takımın, İtalya Serie A ekiplerinden Como olduğu belirtildi.

Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini İtalya'da geçiren Icardi'nin yeniden Çizme'ye dönme ihtimalinin güç kazandığı ve taraflar arasındaki pazarlıkların hız kesmeden sürdüğü ifade edildi.

MENAJERİNDEN SÜRECE DAİR AÇIKLAMA

Mauro Icardi nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu 2

Görüşmeler devam ederken transfer sürecine ilişkin merakla beklenen ilk resmi açıklama ise oyuncunun temsilcisinden geldi. Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, masadaki teklifleri doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"En uygun seçeneği değerlendiriyoruz. İnceleyeceğimiz birkaç seçenek var. Her an karar verebiliriz."

Masadaki ihtimalleri değerlendiren yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde kesin kararını vererek yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsmail Kartal'dan kader maçı öncesi açıklamaİsmail Kartal'dan kader maçı öncesi açıklama
Başakşehir'den sürpriz transfer! Danimarkalı yıldız geldiBaşakşehir'den sürpriz transfer! Danimarkalı yıldız geldi
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
üzgünüm ama Türkiye'de bu reklamları yaptırmanız bir işe yaramaz. Amed spora anca :(
mimse almaz seri b belki oynar oda belki
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu'nun kararını açıkladı

Erdal Beşikçioğlu'nun kararını açıkladı

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Galatasaray'dan Venezia'ya karşı tatsız prova!

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Bahçede bikinisiyle sere serpe uzandı! Pozları olay oldu

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Motorine indirim geldi: Tabelada değişim var

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

Testlerden geçemedi, Bakanlık karar verdi: Yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.