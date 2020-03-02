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Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü kutlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 02.03.2020 20:00 | Son Güncelleme

Vali Münir Karaloğlu: - "Türk'ün Akdeniz serüveni 813 yıl önce başladı, Antalya'nın fethini kutlamak bugünlerde daha önemli"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkler'in Akdeniz'de 813 yıldır var olduğunu belirterek, Antalya'nın fethinin bugünlerde daha fazla önem kazandığını vurguladı.

Karaloğlu, Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen 3. Uluslararası Antalya Kongresi'nin açılış konferansında yaptığı konuşmada, kentin, Anadolu Selçuklular ve Türkler'in Akdeniz sahillerindeki fethettiği ilk kent ve liman olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz'deki yetki kavgasının 813 yıl önce başladığını ifade eden Karaloğlu, "Mottomuz 'Evimiz Akdeniz.' Türk'ün Akdeniz serüveni 813 yıl önce başladı. Antalya'nın fethini kutlamak bugünlerde daha önemli. Akdeniz'de en uzun sahili olan, en uzun teması olan ülke olacaksınız ama birileri 12 bin kilometreden, 8 bin kilometreden, 5 bin kilometreden gelecekler Akdeniz'de petrol ve gaz arayacaklar. Bize 'Sen arayamazsın' diyecek. Niye? Uluslararası hukuk var. Hukuk sadece bize mi var, size yok mu?" diye konuştu.

Fetih kutlamalarının sadece eğlenceden ibaret olmadığını vurgulayan Karaloğlu, kutlamalar çerçevesinde tarihi tüm gençlere anlatmak istediklerini belirtti.

813 yıldır bu topraklara medeniyet, kültür, eser olarak yapılanların, katılan değerlerin bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılması gerektiğini dile getiren Karaloğlu, bu doğrultuda Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde fetih kutlamaları kapsamında bilimsel kongreler düzenlediklerini bildirdi.

Karaloğlu, bu yılki kongrenin temasının "Doğa ve Medeniyet" olduğunu kaydetti.

Antalya'nın fethi kutlamalarının gelecek yıllarda da devam edeceğini anlatan Karaloğlu, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Kongrede Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Pişgin, "Fethin Anlam ve Önemi" konulu sunum yaptı.

Karaloğlu, AKM'de gerçekleştirilen Antalya Olgunlaştırma Enstitüsü'nün "Semaya Yolculuk" ve Tahsin Ceylan'ın "Antalya'nın Derin Tarihi" adlı fotoğraf ve keçeden yapılan eserlerle ilgili sergilerin açılışını da gerçekleştirdi.

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