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Antalya'nın fethinin 815. yıl dönümü su altında bayrak açılarak kutlandı

05.03.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın fethinin 815. yıl dönümü su altında bayrak açılarak kutlandı

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, İHH İnsani Yardım Vakfı Sualtı Arama Kurtarma ekibi, denizde bayrak açtı.

Antalya'nın fethinin yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli yarışma, tören, panel ve sempozyumlarla kutlanıyor.

İHH'dan altı kişilik dalgıç ekibi, Antalya Kaleiçi Yat Limanı'ndan tüplü dalış gerçekleştirdi.

"Mavi Vatan"ın önemini anlatmak için bir süre su altında kalarak Türk bayrağı açan ekip, sonra bayrakla birlikte suyun yüzeyine çıkarak, Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815. yıl dönümünü kutladı.

İHH Sualtı Arama Kurtarma ekip sorumlusu Ali Uygur, anlamlı bir program düzenlediklerini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

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