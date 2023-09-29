Antalya’nın genel ticaret sistemine göre ihracatı Ağustos’ta 240,6 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayına at Dış Ticaret İstatistikleri’ni paylaştı. Türkiye’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 artarken, ithalat ise yüzde 6,9 azaldı. Antalya’da ise ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,6 azalarak 240,6 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 artarak 198,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Isparta’da ihracat 2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 25,4 milyon dolar, ithalat yüzde 49,8 artarak 5,7 milyon dolar, Burdur’da da ihracat yüzde 2 artarak 24,3 milyon dolar, ithalat yüzde 481,5 artarak 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

