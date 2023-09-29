YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’nın genel ticaret sistemine göre ihracatı Ağustos’ta 240,6 milyon dolar oldu

Antalya’nın genel ticaret sistemine göre ihracatı Ağustos’ta 240,6 milyon dolar oldu

29.09.2023 11:59 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 9,6 azaldı, ithalat ise yüzde 10,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ağustos ayına at Dış Ticaret İstatistikleri’ni paylaştı. Türkiye’de Ağustos ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 1,6 artarken, ithalat ise yüzde 6,9 azaldı. Antalya’da ise ihracat rakamı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,6 azalarak 240,6 milyon dolar, ithalat yüzde 10,3 artarak 198,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Isparta’da ihracat 2023 yılı Ağustos ayında 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 25,4 milyon dolar, ithalat yüzde 49,8 artarak 5,7 milyon dolar, Burdur’da da ihracat yüzde 2 artarak 24,3 milyon dolar, ithalat yüzde 481,5 artarak 5,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldüBalıkesir'de Kazdağları eteklerinde çıkan orman yangını söndürüldü
89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi bitişiğindeki cadde çift yönlü trafiğe açılıyor
Kilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandıKilis'te polise mukavemette bulunan 10 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Eylül Cuma

İmsak
05:24
Sabah
06:43
Öğle
12:53
İkindi
16:15
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Cuma

Arapsuyu eczanesi
Konyaalti
Ova eczanesi
Kas
Irmak eczanesi
Alanya
Sağlik eczanesi
Kemer
Tekin eczanesi
Manavgat
Kayra eczanesi
Kemer
Çalkaya eczanesi
Aksu
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Kaçırılıp öldürülmeden önce gözleri yerinden söküldü

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.