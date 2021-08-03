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Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor

03.08.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

- "Sözlerim cımbızla çekildi"

Söndürme çalışmalarını hizmet binasında değerlendiren Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir an önce söndürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirten Özeren, "Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek, linç kampanyasına dönüştürüldü. Devletimizin şefkatli eli her zaman evi yanan mağdur vatandaşlarımızın yanındadır. Ben her vatandaşımızın yanındayım, söndürme çalışmalarına da katılıyorum." dedi.

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