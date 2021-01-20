Antalya’nın ilk ve tek ücretsiz teknik koleji

Antalya OSB’yi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Başkan Ali Bahar ile birlikte modernizasyon çalışmaları devam eden Antalya OSB Teknik Koleji’nde incelemelerde bulundu.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’i konuk etti. İkili, Antalya OSB Eğitim Komisyonu ve İl Milli Eğitim Şube Müdürleriyle birlikte, modernizasyon çalışmaları devam eden Antalya OSB Teknik Koleji ile kampüs içinde yer alan kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı sahada incelemelerde bulundu.

“Modernizasyon süreci”

Antalya OSB tarafından yaptırılıp 2006 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devredilen okul, Antalya OSB’nin talebi üzerine 2020 yılında özel okul statüsünde Antalya OSB tüzel kişiliğine devredildi. Devir sürecinin tamamlanmasının hemen ardından okulda kapsamlı bir modernizasyon ve tadilat çalışması başlatıldı. Tüm atölyeler, derslikler, yemekhane ve sosyal alanlar günün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeniden dizayn edilmeye başlandı. Ayrıca kampus içerisine bir adet kapalı spor salonu, uluslararası standartlara sahip tırmanma duvarı ve bir adet halı saha yapılarak öğrencilerin spor ile iç içe olması sağlayacak alanlar yaratıldı.