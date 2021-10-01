YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'nın Kaş ilçesinde turizmciler İngiliz turistleri bekliyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde turizmciler İngiliz turistleri bekliyor

01.10.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesinde turizmciler İngiliz turistleri bekliyor

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'yi "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi İngiliz turistlerden yoğun rezervasyon almaya başladı.

Kalkan Mahallesi'nde otel işleten Adem Dolunay Tomanbay, AA muhabirine İngiltere'nin aldığı kararla bölgede turizmin canlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

İngiltere'nin kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Tomanbay, "Rezervasyonlar almaya başladık. Heyecanlıyız. Olumlu veriler geliyor. Yüzde 60 doluluk oranını yakaladık. Umarım katlayarak devam ederiz. Hem yerleşik hem de tatilcilerle yoğun bir sezon olacağını umuyoruz. Otelde tüm önlemleri aldık. Hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm acentesi sahibi Sami Altu da Kalkan Mahallesi'ndeki turizmin yüzde 80'inin İngiliz pazarına bağlı olduğunu belirtti.

Kararın bölgedeki turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Altu, şöyle devam etti:

"Bu karar çıkmasaydı 30 yıl sonra ilk kez eylül ayının 15'inde sezonu kapacaktık. Çok iyi bir haber. Bizim için çok büyük umut oldu. Şu anda rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Tam istediğimiz gibi olmasa bile böyle devam ederse 2022 turizm sezonunu iyi geçireceğiz diye ümit ediyorum. İki hafta sonra İngiltere’de 2 haftalık tatil var. Rezervasyonlarla 3 bin kişilik bir misafir geleceğini umut ediyoruz."

- "Önümüzdeki yıl Kalkan'da harika bir sezon olacak"

Bir seyahat firmasının yöneticisi Mathew Simpson​​​​​​​ ise kararın gelecek için çok olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

İngilizlerin Kaş ve Kalkan'ı çok sevdiğini ifade eden Simpson, "Önümüzdeki yıl, Kalkan'da harika bir sezon olacak. Buradan herkese tatil için Türkiye'ye gelmelerini öneriyorum. Lütfen gelin, paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz harika bir lokasyon, harika bir destinasyon. Pişman olmayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
Bir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştuBir anda dünyanın gündemine oturdu! İlk kez konuştu
Antalya'da otomobilin çarptığı yaya öldüAntalya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Anahtar Kelimeler:
İngiltere

Antalya Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:52
İkindi
16:12
Akşam
18:49
Yatsı
20:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.