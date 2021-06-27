YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

27.06.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Kaş'ta dün Üzümlü ve İslamlar mahalleleri ile Çerçiler Mahallesi'nde çıkan orman yangınları, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı yoğun müdahaleler sonucu söndürüldü.

Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.

Çerçiler Mahallesi'nde 55 dönüm, Üzümlü ve İslamlar bölgesinde ise yaklaşık 1000 dönüm yeşil alanın zarar gördüğü yangın sonrası ortaya çıkan tablo drone ile havadan görüntülendi.

Bu arada, yangın dolayısıyla 2 evde büyük çaplı hasar oluştuğu ve bir aracın kullanılamaz hale geldiği de görüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Antalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattıAntalyaspor, Doğukan Nelik ve Ersin Zehir'i kadrosuna kattı

Antalya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
13:05
İkindi
16:56
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.