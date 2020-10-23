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Antalya’nın kozalağı Aydınlı işçilerin mahareti ile ekonomiye kazandırılıyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Aydın’dan Antalya’nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen işçiler, Antalya’nın kozalağını maharetleri ile ekonomiye kazandırıyor.Kum mevkiindeki ormanlık alanda çalışan Aydınlı işçiler 20 günde 15 ton çam kozalağı topladı.

Aydın’dan Antalya’nın Manavgat ilçesine kozalak toplamaya gelen işçiler, Antalya’nın kozalağını maharetleri ile ekonomiye kazandırıyor.

Kum mevkiindeki ormanlık alanda çalışan Aydınlı işçiler 20 günde 15 ton çam kozalağı topladı. Çam kozalağının tonundan 15-20 kilo fıstık içi çıktığı, 300 liraya satıldığı, baharatçılarda kilosunun bin liraya kadar satıldığı bildirildi. Orman Bakanlığı’nın Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde çam kozalağı toplamak için Aydın’dan 11 kişilik işçi grubu, Kum mevkiinde Doğançam, Seydiler ve Aksaz köylerinin sınırlarında bulunan ormanlık alanda fıstık çamı kozalağı topluyor.

Kendilerini ’kozalak avcıları’ olarak adlandıran işçiler, kozalakları toplayabilmek için çam ağaçlarının tepesine çıkarken ekmeklerini kazanabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor. Kozalak işçiliğinin Aydın’da yaygın olduğunu, kozalak toplayan kişilerin küçük yaşta ağaca tırmandığını belirten Ramazan Ece “İşimizin tehlikesinin farkındayız. Zaman zaman kazalar da yaşıyoruz. Ama ekmek kazanmak kolay değil. Yeri geliyor 1 veya 2 tane kozalağın olduğu ağaca tırmanıyoruz. Manavgat’ta 20 günde 15 top dolayında kozalak topladık. Bu bölgede 20 ton dolayında hasat bekliyoruz. Gerekli ilaçlama ve bakım yapılsa buradan en az 100 ton dolayında kozalak toplanır” dedi.

Fıstık çamı kozalağının tonundan 15-20 kilo dolayında iç fıstık çıktığına dikkat çeken Ece, “İç fıstığın kilosunu 300 liradan satıyoruz. Bu bölgeden 300-400 kilo arasında iç fıstık çıkmasını bekliyoruz. Market ve baharatçılarda dolmalık fıstık ve güner içi olarak adlandırılan bu fıstığın kilosu bin liraya kadar satılabilmektedir” şeklinde konuştu.

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