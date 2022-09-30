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Antalya'nın "lezzet ustası" börekçi Tevfik, 65 yıldır tezgahının başında

30.09.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın coğrafi tescilli ürünü serpme böreğin mucidi dedesinin izinden yürüyen 77 yaşındaki Tevfik Ekizoğlu, 65 yıl önce ağabeyinin yanında adım attığı dükkanda müşterilerine hizmet veriyor - Kentin gastronomi anlamında simge isimleri arasında yer alan Tevfik Ekizoğlu: - "Müdavim olan müşteriler var. Onlarla etle tırnak gibiyiz. İstanbul'dan, İzmir'den özel olarak gelenler var. Sanat, spor dünyasından geliyorlar, mülki amirler geliyor. Saygı görmek beni mutlu ediyor"

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın coğrafi işaretli serpme böreğinin mucidi dedesinin izinden yürüyen 77 yaşındaki Tevfik Ekizoğlu, 65 yıldır eliyle açtığı börekler sayesinde kentin simge gastronomi yüzleri arasında yer alıyor.

Antalya'da coğrafi işaretli serpme böreğini 1930 yılında ilk defa yapan dedesi Tefik Çalışkaner'in torunu Tevfik Ekizler, henüz 12 yaşındayken ağabeyi Zeki'nin yanında mesleğine ilk adımı attı.

Kentte "Lezzet ustası börekçi Tevfik" olarak bilinen Tevfik usta, 65 yıldır her sabah 05.00'te kalkarak dükkanın yolunu tutuyor. Dükkanını açtıktan sonra tezgahın başına geçen Tevfik usta, eliyle yoğurduğu hamuru tek tek serptirerek açıyor.

Tevfik usta, böreklerini de 70 yıllık dökme fırınında pişirerek müşterilerine servis ediyor.

İlerleyen yaşına rağmen öğle saatlerine kadar hiç yorulmadan börek açan Tevfik usta, güler yüzüyle de müşteriler ve çevre esnafından takdir topluyor.

Kentin gastronomi anlamında simge isimleri arasında yer alan Tevfik ustanın böreklerinin tadına bakmak için ülkenin dört bir yanından lezzet düşkünleri geliyor. Tevfik ustayı en fazla müşterilerin dükkanından memnun ayrılması mutlu ediyor.

- "Ben bıraktığımda arkamdan oğlum geliyor"

Ekizoğlu, AA muhabirine, dedesinden ustalığı dayısının ve ağabeyinin aldığını ardından da kendisinin bu geleneği sürdürdüğünü söyledi.

Gün aydınlanmadan dükkanını açtığını ifade eden Ekizoğlu, eşi Zekiye, oğlu Alper ve 40 yıllık yardımcısı Beytullah Avşar ile aile sıcaklığında çalıştıklarını kaydetti.

Müşterilerinin arasında 40 yıldır gelenler olduğunu aktaran Ekizoğlu, şunları anlattı:

"Müdavim olan müşteriler var. Onlarla etle tırnak gibiyiz. İstanbul'dan İzmir'den özel olarak gelenler var. Sanat, spor dünyasından geliyorlar, mülki amirler geliyor. Saygı görmek beni mutlu ediyor. Çok sevenim var. Beni sevip sayıp başka illerden gelenleri görünce hoşuma gidiyor. Esnaf olmak kolay değil. Saygınlığı belli bir yere getirirsin ama onu orada tutabilmek çok önemli. Müşteriyi kazanmak zordur ama kaybetmek çok basittir. İşine dikkat etmezsen, müşteriye yüzün gülmezse olmaz."

Sağlığı el verdiği sürece börek açmaya devam edeceğini dile getiren Ekizoğlu, "Ben bıraktığımda arkamdan oğlum geliyor. O mesleği sürdürecek. 'Börekçi Tevfik' isminin devam etmesi ve bu dükkanın hiç kapanmamasını istiyorum. Çok şükür sağlığım yerinde. Sürekli ayakta hareket etmem ve ellerimle böreği serptirmek için yaptığım hareketler beni dinç ve diri tutuyor." diye konuştu.

Tevfik Ekizoğlu, dükkanındaki lezzetin 50 yıl önceki gibi olduğuna dikkati çekerek, "Kullandığım malzemeler hep aynı. Şartlar ne olursa olsun hiç malzemeleri değiştirmedim. Hamuru incecik açarsan börek gerçekten börek olur. Pişirmeye de çok dikkat edilmeli. Fırınımı bile hiç değiştirmedim." ifadelerini kullandı.

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