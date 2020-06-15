YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 15.06.2020 13:21 | Son Güncelleme

Antalya’da falez plajları, korona virüs salgınının getirdiği yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı.

Antalya’da falez plajları, korona virüs salgınının getirdiği yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmazken, plaja gelen herkesin ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.
Muratpaşa Belediyesinin Antalya’nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlarında deniz sezonu başladı. Falez sahil bandında ahşap platformlar üzerine kurulu Konserve Koyu, Mobil, İnciraltı, Erdal İnönü ve Erenkuş plajlarda ‘yeni normal’ dönem uygulamaları vatandaşlardan tam not aldı.
Plajlara maskesiz kimsenin girmesine izin verilmezken, her gelenin ateşi ölçülüyor ve girişlere yerleştirilen antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlandıktan sonra şezlonglu bölüme geçmesi sağlanıyor. Bununla birlikte, alınan önlemler çerçevesinde, plajlarda duş üniteleri pedalla çalışır hale getirilirken plajlarda büfe hizmetlerinin verildiği alanlar da şeffaf bariyerlerle ayrıldı. Plajlarda şezlong ve şemsiyeler de ikişerli gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirildi.

"Yeni sezona gayet güzel hazırlanmış"
Muratpaşa Belediyesinin 2016’da hizmete açtığı İncialtı Falez Plajı’nın müdavimleri arasında yer aldığını belirten Akgül Akın, plajda önlemlerin gayet sıkı ve güzel bir şekilde uygulandığını söyledi. Maskesi olmayanını kesinlikle alınmadığını ve herkesin ateşi ölçülüp ellerini dezenfekte etmesinin sağlandığını belirten Akın, “Muratpaşa’nın bu anlamda bize sağlamış olduğu yararlara ve bizim sağlığımızı güvence altına alan çalışmaları için sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.
Esra Güllü ise şezlong aralarını son derece iyi ayarlanmış olduğunu belirterek, “Şezlonglar aralıklı olarak yerleştirilmiş. Önceki halini bildiğim için, eski kalabalık ortamı yok. Tehlikeli bir durum yok. Yeni sezona gayet güzel hazırlanmış” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Linçlere karşı duruşum' 'Linçlere karşı duruşum'
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteorolojiden yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Seyir halindeki otomobil yanarak küle döndü

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Aslanapa Ortaca köyünde 28 günlük karantina sona erdi

Antalya Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:02

Antalya Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Ake Eczanesi
Muratpasa
Dikilitaş Eczanesi
Muratpasa
Gamze Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Uğurcan Eczanesi
Muratpasa
Duygu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Sanatçı Sümer Ezgü "19 Mayıs Marşı" besteledi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.