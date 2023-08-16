Yüksek sıcaklık ve nem dolayısıyla Antalya'nın sahillerinde yoğunluk yaşanıyor.

Sabah saatlerinde yüzde 89'a ulaşan nem, öğle saatlerinde yüzde 60'a kadar düştü. Hava sıcaklığının 32 derece kaydedildiği kentte Antalyalılar ve turistler, plajlarda, park ile bahçelerde hareketliliğe neden oldu. Bazıları da denize girip yüzerek serinlemeye çalıştı. Gençler, Konyaaltı Sahili Varyant bölgesindeki kayalıklardan atlayarak, yüzdü.

ANTALYA HAVALİMANI'NDA HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan, sabah erken saatlerde yoğun nem sonrası oluşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını etkiledi. Erken saatlerde havalimanına inmesi planlanan 30 civarında uçak, sis nedeniyle başka şehirlere yönlendirildi. Bazı uçuşlarda rötar yaşandı.

Nem oranın düşmesi ve sisin etkisini yitirmesiyle Antalya Havalimanı'nda hava trafiğe normale döndü. Uçuşlar saatinde gerçekleştirilebiliyor.

