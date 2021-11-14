Antalya'nın simgelerinden Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda yeni buluntulara rastlandı

Antalya'nın simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde yapılan kazılarda yeni buluntulara rastlandı, antik hamamdaki kalorifer sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlatılan kazı çalışması sürdürülüyor.

Müze Müdürlüğü ekipleri denetiminde, Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları kapsamında kulenin kuzey kısmında burç kalıntıları ile güney kısmında bulunan tarihi hamamda taban mozaikleri ortaya çıkarıldı.

Güney kısmında tarihi hamam kalıntıları ile hamamın ısıtma ve kanal kısımlarının kalıntılarını açığa çıkaran uzman arkeolog ve ekipler, detay çalışmalarında hamamın geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaştı.

Antik hamamın alt ısıtma sistemini titiz çalışmalar sonuncunda gün yüzüne çıkaran ekip, antik dönemde hamamda kalorifer sisteminin uygulandığını tespit etti.

Arkeolojik kazı çalışmalarında ilk ortaya çıkarılan 93 yıllık buz fabrikasının kazı çalışmaları tamamlandı.

