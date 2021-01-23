Antalya'nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek

Antalya'da, turunç meyvelerini reçel yapıp, ekşisini üreten kooperatif üyesi kadınlar, pestilini de imal etmeyi planlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla uygulanan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekli "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" projesi meyvelerini vermeye başladı.

Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, Antalya'nın simgesi turunç meyvelerinden üretimle gelir elde etmek hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturmak için kolları sıvadı.

Belediyeye ait parklardan toplanan yaklaşık bin ton turunç, işlenmek üzere Korkuteli'nde bulunan üretim tesisine götürüldü.

Turunçlar, kooperatif üyesi kadınlar tarafından yıkama, soyma, bekletme, kaynatma, haşlama, süzme son olarak paketleme aşamalarından geçiriliyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Karataş, Antalya'nın bir değeri olan turunçların hem üreticiye hem de vatandaşa kazandırıldığını belirtti.