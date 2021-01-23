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Antalya'nın simgesi turunçlar sofraları süsleyecek

23.01.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Parklardaki ağaçlarda çürümesinin önüne geçilen turunçlar, "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" projesi kapsamında ekonomiye kazandırılıyor - Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Karataş: - "Yaklaşık bin ton turunç meyvesini Korkuteli'ndeki üretim merkezimizde işlemeye başladık"

Antalya'da, turunç meyvelerini reçel yapıp, ekşisini üreten kooperatif üyesi kadınlar, pestilini de imal etmeyi planlıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla uygulanan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı destekli "Üreten Kadınlar Kazanan Yarınlar" projesi meyvelerini vermeye başladı.

Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadınlar, Antalya'nın simgesi turunç meyvelerinden üretimle gelir elde etmek hem de tüketiciyi sağlıklı ürünlerle buluşturmak için kolları sıvadı.

Belediyeye ait parklardan toplanan yaklaşık bin ton turunç, işlenmek üzere Korkuteli'nde bulunan üretim tesisine götürüldü.

Turunçlar, kooperatif üyesi kadınlar tarafından yıkama, soyma, bekletme, kaynatma, haşlama, süzme son olarak paketleme aşamalarından geçiriliyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Karataş, Antalya'nın bir değeri olan turunçların hem üreticiye hem de vatandaşa kazandırıldığını belirtti.

- "Parkta yetişen ağaçlardaki turunçları topladık"

Kooperatif üyesi kadınlar ve belediye ekipleriyle meyveleri topladıklarını aktaran Karataş, "Gıda güvenliği için özellikle araçların geçmediği, egzozlardan etkilenmeyecek parkta yetişen ağaçlardaki turunçları topladık. Yaklaşık bin ton turunç meyvesini Korkuteli'ndeki üretim merkezimizde işlemeye başladık." ifadesini kullandı.

Karataş, turunç reçelinin yapım aşamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Kadın üreticilerimiz, turunçları önce yıkıyor sonra rendeleyerek o turuncun ince tabakası alınıyor. Daha sonra da kabukları dilimliyor ve ip yardımıyla kabukları kıvırıyoruz. Kabukları tencereye koyarak haşlaması yapılıyor, haşladıktan sonra suyu süzülerek değiştiriliyor. Son olarak reçel aşaması ve şekerleme işlemi yapılıyor. Gıda mühendisi kontrolünde turunç kabuklarından reçel üretilirken, iç kısmından da turunç ekşisi üretiliyor. İleride pestilini de denemek istiyoruz."

Ürünün paketlendikten sonra belediyenin Halk Et mağazalarında vatandaşlar için satışa sunulacağına değinen Karataş, turuncun ağaçta çürümek yerine ekonomiye kazandırıldığına dikkati çekti.

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