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Antalya’nın su altı güzelliklerine Avrupalılar daha çok ilgi gösteriyor

18.10.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Turizm kenti Antalya son yıllarda deniz, kum ve güneşin yanında su altı güzellikleriyle de öne çıkıyor.

Antalya’nın su altı güzelliklerine Avrupalılar daha çok ilgi gösteriyor

Antalya’da Avrupalı turistler dalış turizmine daha çok ilgi gösterdi. 2023 yılının verimli geçtiğini belirten Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, “Almanya ve İngiltere’den gelen turistlerin daha fazla ilgisi oluyor. Dönemsel olarak Hindistan’dan da gelenler oldu” dedi.
Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde bulunan falezlerin denizle buluştuğu nokta, sadece kara üstü güzellikleriyle değil, aynı zamanda deniz altı zenginlikleriyle de dalış tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Deniz sporlarına ilgi duyanlar ve su altı macerası arayanlar için Kaleiçi, son yıllarda heyecan verici bir dalış destinasyonu haline geldi. Turkuaz mavisi sularda farklı türlerde çok sayıda balık, renkli mercan resifleri ve antik surların kalıntıları gibi ilgi çekici deniz altı özellikleri bulunuyor. Dalış noktaları, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli dalıcılar için uygun farklı derinlik seviyelerine sahip özellikte bulunuyor.

“BU YIL RUS TURİSTTE İSE AZALMA YAŞANDI”

Her yıl dünyanın dört bir noktasından milyonlarca misafir ağırlayan turizm kenti Antalya’da su altı güzelliklerine en çok ilgi ise Avrupalı turistlerden geldi. 2023 yılının dalış sektörü için iyi geçtiğini ifade eden Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, “Turistlerin ilgisi geçen yıla göre daha fazla oldu. Dönemsel olarak düştüğü zamanlar da oldu. Özellikle Avrupalı turistlerin ilgisinin yüksek olduğunu gördük. Hindistan’dan da gelenler oldu. Bu yıl Rus turistte ise azalma yaşandı. Kaleiçi bölgesinde su altı canlılığı oldukça fazla. Farklı çeşitlerde çok sayıda balık görüyoruz, özellikle levrek ve kefal sürüleri var” dedi.

“ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN GELEN TURİSTLERİN İLGİSİ DAHA FAZLA”

Kaleiçi ve falez bölgesinde canlı popülasyonunun oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Başaran, “Küresel ısınmanın bir sonucu olarak istilacı türleri de çok görmeye başladık. Her yıl bunun sayısı giderek artıyor, bu yıl balon ve aslan balıklarını fazlasıyla gördük. Avrupa’dan Almanya ve İngiltere’den gelen turistlerin ilgisi daha fazla oldu. Gençlerin daha ağırlıklı geldiğini görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“ÖZELLİKLE PET ŞİŞELERE ÇOK SIK RASTLIYORUZ”

Su altı kirliliğinin önüne geçilmesi için vatandaşlara da seslenen Başaran, “Bizlere çok görev düşüyor. Bu güzelliklerin devam etmesi için denizlerimizi temiz tutmamız gerekir. Özellikle pet şişelere çok sık rastlıyoruz. Bölgemize her yıl daha fazla insanın dalış yapmak için geldiğini görüyoruz. Bize başvuran kişiler 2 saatlik bir eğitimin ardından ilk dalışını gerçekleştirebilir. Bunlar tanıtım dalışlarıdır, turistlerimiz su altının görüntülenmesini de yaparak bizlerin bir bakıma turizm elçisi oluyorlar” açıklamasında bulundu.

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