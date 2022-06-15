Antalya'nın yeşili "ormancı Nesibe"ye emanet

SÜLEYMAN ELÇİN - İlkokul gezisinde gördüğü ormancılara özenerek bu yönde üniversite eğitimi alan Nesibe Akbay, 3 çocuğunu büyüttükten sonra orman muhafaza memuru oldu.

Isparta'da dünyaya gelen 38 yaşındaki Nesibe Akbay, ilkokul öğretmeninin okul gezisi için götürdüğü fidanlıkta tanıştığı ormancılara özenerek orman muhafaza memuru olma hayali kurmaya başladı.

Başarılı bir eğitim hayatının ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri Bölümünü kazanan Akbay, okuldan mezun olduktan sonra evlendi.

Orman muhafaza memuru olarak atanmak için beklerken trafik kazası geçiren ve zorlu bir tedavi süreci yaşayan eşine destek olmak ve dünyaya gelen 3 çocuğunu büyütmek için hayallerini ertelemek zorunda kalan Akbay, 35 yaşında tekrar Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Akbay, aldığı puan ile Antalya'ya orman muhafaza memuru olarak atandı.

Gününün büyük bölümünü kırsaldaki 15 mahallede geçiren, ormanları korumak için her gün kilometrelerce yürüyen Akbay, "Sen yapamazsın, 3 ay çalışıp dönersin" diyenlere aldırmadan 2 yıldır görevini başarıyla sürdürüyor.

Bazen yaya bazen de aracıyla ormanda devriye gezen, kimi zaman orman köylüleriyle sohbet edip orman yangınlarına karşı uyaran Akbay, fidan dikimi ve fidan bakımı çalışmalarına da katılarak denetim yapıyor.

- "Orman yangınlarına karşı ayrı bir özenle çalışıyorum"

Aksu ilçesindeki Asar Orman İşletme Şefliğinde görev yapan Akbay, kendisinin çalışmalarına eşlik eden AA muhabirine, "Atanınca çevremden '3 çocuk annesisin. Neden gidiyorsun?, 'Sen yapamazsın, 3 ay çalışır dönersin.' gibi tepkiler aldım. Eşime 'Çocuklar şimdiye kadar bendeydi artık sen bakacaksın.' diye espri yapıp görevime başladım. Benim için bu meslek farklı bir sevgi." dedi.

Ormanı usulsüzlüklerden, kaçak kesimlerden ve kaçak avcılardan korumaya çalıştığını ifade eden Akbay, şunları dile getirdi:

"Orman yangınlarına karşı ayrı bir özenle çalışıyorum. Orman köylülerini orman yangınlarına karşı bilinçlendirmek için çaba gösteriyorum. Onlara doğa sevgisinden bahsediyorum. Orman köylüleri şimdiye kadar hep erkek orman muhafaza memuru görmüşler. Orman köylüleri ile çok samimi bir iletişimimiz var. Beni çok seviyorlar. Beni ilk gören özellikle yaşlı teyzelerimiz önce garipsiyorlar. Önce durup kıyafetime bakıyorlar. Kadın ormancı olduğuma inanamıyorlar. Sonrasında sarılıyorlar, öpüyorlar. Beni evlatları yerine koydular. Ben de onları annem gibi görüyorum. Aramızda çok güzel bir sinerji var."

Mesleği için büyük emek verdiğini anlatan Akbay, "3 çocuğum var ancak ben ormanları dördüncü çocuğum gibi seviyorum. Öyle görüyorum ve öyle emek veriyorum. Dağ bayır kilometrelerce yürüyorum ama yorgunluk hissetmiyorum. Ormanlar çocuklarımın, çocuklarımızın geleceği, nefesi, olmazsa olmazı. Benim için çok değerliler. Ben ve ekip arkadaşlarımız ormanları korumak için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

