Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizm kenti Antalya'nın yıllık 17 milyar liralık tarımsal hasıla ile Türkiye tarımının lokomotifi konumunda olduğunu belirtti.

Valilik makamında düzenlenen törende, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca arasında tarımsal eğitim başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini öngören protokol imzalandı.

- Online eğitimler düzenlenecek

Protokole göre, Antalya özelinden başlayarak ülke genelinde faaliyet gösteren üretici ve tüketicilere yönelik çeşitli çevrimiçi eğitimler ücretsiz düzenlenecek. Protokol kapsamında eğitimlerin yanı sıra, tarım sektörünün mevcut sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların giderilmesi için çalıştay, sempozyum, panel, toplantı gibi faaliyetler gerçekleştirilecek.

Antalya başta olmak üzere 81 ilin coğrafi işaret almış veya almak için başvuru yapılmış ürünleri ile o yöreye özgü ürünlerinin tanıtımını yapmanın hedeflendiği çalışmada, pazar ağını genişletmek amacıyla sosyal medya üzerinden programlar düzenlenecek.