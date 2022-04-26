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Antalyaspor Başkanı Çetin, futbol sorumlusu Şahin öğrencilerle buluştu

26.04.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp Başkanı Aziz Çetin: "Antalyaspor, Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Antalya çocuklarının spor yaptığı yerdir. Şehir ve Antalyaspor'u bütünleştirmek en büyük idealimiz" - Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin: "Çok iyi oyuncularla oynadım. En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo'dur. Beni en çok etkileyen hoca ise Jürgen Klopp oldu"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, "Antalyaspor, Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Antalya çocuklarının spor yaptığı yerdir. Şehir ve Antalyaspor'u bütünleştirmek en büyük idealimiz." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, futbol sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular Doğukan Sinik ve Fedor Kudriashov, Nesibe Aydın Antalya Okulları öğrencileriyle buluştu.

Başkan Çetin, Antalyaspor tribünlerinde büyüdüğünü ve kırmızı-beyazlı renklerle öğrencilik yıllarında tanıştığını söyledi.

Çocuk yaşlarda çok fazla hayal kurduğunu belirten Çetin, bu hayallerin içerisinde Antalyaspor yöneticiliği olduğunu kaydetti. Antalyaspor başkanı olarak hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Çetin, "Başarılı olmak için inanmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bol bol kitap okumanız gerekiyor." dedi.

Mali ve sosyal projeler yürüttüklerini aktaran Çetin, "Antalyaspor Antalya'nın en büyük sivil toplum örgütüdür. Antalya çocuklarının spor yaptığı yerdir. Şehir ve Antalyaspor'u bütünleştirmek en büyük idealimiz. Okul ziyaretleri, uzak köylerinde yaşayan insanların çocuklarıyla maç izlemeleri. Oradaki çocuklara 'Toros Kaplanları Projesi' ile oradaki yetenekli çocukları seçip antrenmanlara getirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo"

Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ise, iyi bir futbolcu olmak için gençlerin hayallerinin peşinden koşması, çok çalışmaları gerektiğini ve hayal kurmaları gerektiğini belirtti.

Bir öğrencinin "Karşınıza çıkan ve sizi en çok zorlayan oyuncu kimdi?" sorusuna Şahin, "Çok iyi oyuncularla oynadım. En çok zorlandığım oyuncu Messi ve Ronaldo'dur. Beni en çok etkileyen hoca ise Jürgen Klopp oldu. Bendeki yeri her zaman çok ayrıdır. " dedi.

Bir öğrencinin "50 milyon avroluk transfer bütçeniz olsa hangi futbolcuyu transfer ederdiniz?" sorusuna Şahin, "Messi'yi 50 milyon avroya transfer edemiyoruz maalesef. Barcelona'da De Jong olabilirdi ama 50 milyon avroluk transfer yapamayacağımıza göre onun hayalini çok kurmadım." ifadelerini kullandı.

- "Ronaldo ile oynama hayalim gerçek oldu"

Bir öğrencinin "Ronaldo ya da Messi ile bir anınız var mı?" sorusuna Şahin, "Ronaldo ile aynı takımda oynadım. Onunla anılarım var. Almanya'da dünya kupası vardı. Ben de 16 yaşlarındaydım ve Ronaldo hayranıydım. Sponsorumdan Ronaldo ile tanıştırmasını istedim. Tanıştım ve bana bir tane forma hediye etmişti. 5-6 sene sonra takım arkadaşı olduğumuzda o günü hatırladım. Bana 'O gün benimle aynı takımda olacağını söylemiştin. Gerçekleşmesine çok sevindim' dedi. Real Madrid'de büyük bir sakatlık geçirmiştim. Ronaldo yan komşumdu. Bana çok yardım etmişti. Belki de tarihin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. İnsani anlamda çok güzel anılarım olduğu için Ronaldo benim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

Doğukan Sinik de mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kendisinin gelişimine, performansının artmasına büyük etkisinin olduğunu anlatan Sinik, futbol hayatındaki en büyük hedefinin Antalyaspor'a gerçekten iyi bir bonservis getirerek Avrupa'da takımlarda oynamak olduğunu kaydetti.

Kudriashov ise Antalyaspor ile Nuri Şahin ve Aziz Çetin ile Türkiye'de bir kupa kazanmayı hayal ettiğini vurguladı.

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