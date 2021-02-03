Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de biri zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, 22. haftada Trabzonspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş, Antalyaspor müsabakasına Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, N'Sakala, Welinton, De Souza, Ljajic, N'Koudou, Hutchinson, Larin ve Aboubakar ilk 11'iyle başladı.

Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala forma giyerken, bordo-mavililer karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Ghezzal, Mensah ve Montero ise yedek kulübesinde yer aldı. Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Montero'nun yerine stoperde Welinton, Mensah'ın yerine ise Ljajic şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Oğuzhan Özyakup, Hasic, Necip Uysal, Bilal Ceylan ve Serdar Saatçı yedek kulübesinde görev bekledi.

- Ev sahibi ekipte 3 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 22. haftasında 1-0 galip geldikleri Gençlerbirliği maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti.