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Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

25.08.2021 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile 27 Ağustos Cuma günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmanda kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın son kısmında taktik çalıştı.

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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