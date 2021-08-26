Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.



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