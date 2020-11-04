Antalyaspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, sağlık kurulu tarafından Kovid-19 semptomu belirlenen bir futbolcuya yapılan test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, futbolcunun takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.
Cimbom'a dünya yıldızı golcü! Çin medyası duyurdu...
Beşiktaş'a tarihi ceza! 2,5 milyon euro ödeyecek...
Abdullah Avcı'nın yeni adresi belli oldu
Galatasaray'da Fatih Terim'den Feghouli kararı!
Yer yerinden oynayacak! İşte Dorukhan'ın imza tarihi...
Robben'in başı sakatlıklardan kurtulmuyor
Fenerbahçe dünya devlerini solladı
Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'ı icraya verdi
Ozan Kabak'ı isteyen Avrupa devi ortaya çıktı!
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum