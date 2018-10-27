Antalyaspor'dan hakeme tepki: Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Trabzonspor'la oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.
Antalyaspor'un iyi gidişatının süreceğini belirten Süğlün, “Çok iyi oynadığımız bir maçtı. 1 puana üzülüyoruz. Ama iki takım da gol atabilirdi. Trabzonspor'a karşı alınmış 1 puan bizim için iyidir ama 3 puanı kaçırdığımız için de oldukça üzüntülüyüz. Şu ana kadar topladığımız puanlar Antalyaspor'un iyi gidişatının bir göstergesidir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu ve önceki maçlarda Antalyaspor aleyhine kararlar verdiğini belirten Süğlün, “Biz zaten hocayla ilgili maçtan önce bir açıklama yapmıştık. Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi, yine gülmeyeceğini de biliyorduk. Konuşmayalım diyoruz ama hep aynı şeyler oluyor. Hep bizim aleyhimize oluyor. Söylenecek çok bir şey de yok" diye konuştu.
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