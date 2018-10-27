SPOR

Antalyaspor'dan hakeme tepki: Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 27.10.2018 22:05 | Son Güncelleme

Antalyaspor'un Trabzonspor'la oynadığı maçın ardından açıklama yapan Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu yönetiminden dolayı eleştirdi.

Antalyaspor'dan hakeme tepki: Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Trabzonspor'la oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi.

Antalyaspor'un iyi gidişatının süreceğini belirten Süğlün, “Çok iyi oynadığımız bir maçtı. 1 puana üzülüyoruz. Ama iki takım da gol atabilirdi. Trabzonspor'a karşı alınmış 1 puan bizim için iyidir ama 3 puanı kaçırdığımız için de oldukça üzüntülüyüz. Şu ana kadar topladığımız puanlar Antalyaspor'un iyi gidişatının bir göstergesidir. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun bu ve önceki maçlarda Antalyaspor aleyhine kararlar verdiğini belirten Süğlün, “Biz zaten hocayla ilgili maçtan önce bir açıklama yapmıştık. Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi, yine gülmeyeceğini de biliyorduk. Konuşmayalım diyoruz ama hep aynı şeyler oluyor. Hep bizim aleyhimize oluyor. Söylenecek çok bir şey de yok" diye konuştu.

PARTNERSaat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!Saat 22.20'de mutlaka seks yapın işte inanılmaz nedeni!
Antalyasporlu Celustka ameliyat olduAntalyasporlu Celustka ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig'de deplasman lideri AntalyasporSpor Toto Süper Lig'de deplasman lideri Antalyaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Murat Süğlün antalyaspor trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan eskort buldu, hayatının şokunu yaşadı

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

G.Saray'da ayrılık rüzgarı!

G.Saray'da ayrılık rüzgarı!

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Barcelona Cengiz Ünder için harekete geçti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalyaspor'dan hakeme tepki: Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi

Antalyaspor'dan hakeme tepki: Bizim bu hakemle hiç yüzümüz gülmedi

Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu

Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu

Spor Toto Süper Lig'de deplasman lideri Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'de deplasman lideri Antalyaspor

Antalyaspor’da hedef Avrupa Ligi

Antalyaspor’da hedef Avrupa Ligi

Nazım Sangare: Gine beni istiyor ama hedefim Türk Milli Takımı

Nazım Sangare: Gine beni istiyor ama hedefim Türk Milli Takımı

Bülent Korkmaz: Önemli olan 3 puandı

Bülent Korkmaz: Önemli olan 3 puandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.