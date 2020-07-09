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Antalyaspor, dış sahada yakaladığı 7 maçlık yenilmezlik serisiyle öne çıkıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 09.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün: - "Antalyaspor, bu sezon özellikle ikinci yarıda her maça galibiyet için çıkıyor"

OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'in 31. haftasında zirve yarışındaki Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada 7 maç üst üste yenilmeyerek yeni bir kulüp rekoruna imza attı.

Ligde 16 dış saha mücadelesinde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergileyen kırmızı-beyazlılar, dün bordo-mavililerle oynadıkları karşılaşmayla puanını 38'e yükseltti.

Dış sahadaki son yenilgisini 17. haftada Galatasaray'a (5-0) karşı yaşayan Antalyaspor, 19. haftada Yukatel Denizlispor'u (0-3), 23. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u (1-2), 27. haftada Beşiktaş'ı (1-2) yendi.

21. haftada Hes Kablo Kayserispor'la (2-2), 25. haftada Gençlerbirliği (1-1), 29. haftada Gaziantep FK (1-1) 31. haftada Trabzonspor ile (2-2) berabere kaldı.

Bu sonuçlarla en son 2009-2010 sezonundaki 6 maçlık deplasmanda yenilmeme serisini geliştiren Akdeniz temsilcisi, kulüp tarihine yeni rekor kazandırdı.

Kırmızı-beyazlılar, daha önce de ligde 11 maçlık yenilmezlik serisiyle rekor kırdı. Antalyaspor, 30. hafta mücadelesinde konuk ettiği lider Medipol Başakşehir'e (0-2) mağlup olarak, seriyi 12 maça çıkarma şansını değerlendiremedi.

- Süğlün: "İnanılmaz güzel bir mücadele sergilediler"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçında cezalı Hakan Özmert, Adis Jahovic, sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Sinan Gümüş, Ersan Gülüm, Fredy, Bahadır Öztürk, Harun Alpsoy, Ondrej Celustka, Delvin N'Dinga ile ülkesi Brezilya'da bulunan Charles'in forma giyemediğini hatırlattı.

Kadrolarındaki 11 oyuncunun eksikliğine rağmen zorlu Trabzon deplasmanından bir puanla haftayı kapattıkları için mutlu olduklarını belirten Süğlün, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok oyuncumuz sakattı ama sonuçta sakat oyuncuların yerine giren oyuncular da hiç onları aratmadı. İnanılmaz güzel bir mücadele sergilediler. Sonuçta kimin şampiyon olacağı ya da kimin ligden düşeceği bizi çok ilgilendirmiyor. Antalyaspor, bu sezon özellikle ikinci yarıda her maça galibiyet için çıkıyor. Trabzonspor'la Trabzon'da 2-2 berabere kalıp, deplasmanda alınmış bir puan da bizim için çok değerli."

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