Antalyaspor, Erzurum kampındaki ilk antrenmanını yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan, taktiksel organizasyonlarla devam eden antrenmanda, futbolculardan Harun Alpsoy ile Doğukan Sinik bireysel çalışma yaptı.

Akdeniz ekibinin Erzurum kampı, iki hafta sürecek.



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