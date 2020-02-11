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Antalyaspor, evindeki galibiyet hasretine son vermek istiyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 10 iç saha maçından sadece 1'ini kazandı - Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün: - "Evimizde galip gelme konusunda yaşadığımız şanssızlığı, Kasımpaşa maçını kazanarak bitireceğimizi düşünüyorum. Bundan sonra Antalyaspor'un çıkışı başlayacaktır"

OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de ikinci yarıya teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başlayan ve aralarında Lukas Podolski ile Adis Jahovic'in de yer aldığı önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren Fraport TAV Antalyaspor, iç sahadaki kötü gidişi durdurmak istiyor.

Ligde geride kalan 21 hafta sonunda topladığı 19 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar, 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alırken, iç saha performansı ise 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 yenilgi şeklinde oldu.

Taraftarı önünde bu sezon yalnızca 1 maç kazanabilen Fraport TAV Antalyaspor, 22. haftada 17 Şubat Pazartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacağı karşılaşmada 3 puan alarak şanssızlığını kırmaya çalışacak.

- Tek iç saha galibiyeti, 6. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı

Kırmızı-beyazlılar, iç sahadaki tek galibiyetini, Süper Lig'in 6. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında 3-0'lık skorla aldı.

Bu maçın ardından seyircisi önünde 3 puan çıkaramayan Fraport TAV Antalyaspor, son 7 iç saha mücadelesinde 4 yenilgi, 3 beraberlik yaşadı.

Ligin 4. haftasında Hes Kablo Kayserispor (2-2), 12. haftasında Gaziantep FK (1-1), 16. haftasında MKE Ankaragücü (2-2) ve 20. haftasında İttifak Holding Konyaspor'la (0-0) berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 2. haftada Yukatel Denizlispor'a (0-2), 8. haftada Gençlerbirliği'ne (0-6), 10. hafta Beşiktaş'a (1-2), 14. haftada Trabzonspor'a (1-3), 18. haftada da Göztepe'ye (0-3) yenildi.

İç saha performansına göre ligde en alt sıradaki 5 puanlı Kasımpaşa'nın iki puan üstünde yer alan Fraport TAV Antalyaspor, evinde oynayacağı kalan maçları (Kasımpaşa, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray) kazanıp, hem daha üst sıralara çıkmayı hem de taraftarını sevindirmeyi hedefliyor.

Antalyaspor'un deplasman performansı ise 11 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet şeklinde oldu. Sahasındaki maçlarda 7 puan elde eden kırmızı-beyazlılar, rakip sahalardan ise toplam 12 puanla döndü.

- Süğlün: "Tek amacımız 3 puanı kazanmak"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecekleri maçın kendileri açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kasımpaşa karşılaşmasında galibiyet hedeflediklerini vurgulayan Süğlün, "Kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanacağız. Tek amacımız, taraftarımız önünde 3 puanı kazanmak. Evimizde galip gelme konusunda yaşadığımız şanssızlığı, Kasımpaşa maçını kazanarak bitireceğimizi düşünüyorum. Çok şanssız maçlar da verdik. Bundan sonra Antalyaspor'un çıkışı başlayacaktır." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fraport TAV Antalyaspor Futbol Süper Lig

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