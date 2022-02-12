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Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

12.02.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı-beyazlılarda 5 eksik bulunuyor

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Antalyaspor, ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı süren Harun Alpsoy, Ufuk Akyol ile sarı kart cezalısı Veysel Sarı, Güray Vural ve kaleci Ruud Boffin, Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

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antalya Süper Lig Fatih Karagümrük

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