Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasının son maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Liderliği kapmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe zorluklarla dolu Antalyaspor karşılaşmasına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Fenerbahçe maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...

ANTALYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Futbolseverler tarafından Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 2 Kasım Pazartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarları ve Antalyaspor taraftarları için nefesler tutuldu.

İki takım arasındaki bundan önce gerçekleşen 48 maçtan 31'ini Fenerbahçe kazanırken 8'ini de Antalyaspor kazanmıştı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'nin attığı 87 gole karşılık ise Antalyaspor'un 41 golü bulunuyor.