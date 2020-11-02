Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Süper Lig heyecanı ve kıyasıya mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasının son maçında Antalyaspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Liderliği kapmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe zorluklarla dolu Antalyaspor karşılaşmasına çıkıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları ve futbolseverler tarafından maçla ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? İşte Fenerbahçe maçı ne zaman ile ilgili tüm merak edilenler...
Futbolseverler tarafından Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. İki takımın da büyük bir kazanma hırsıyla beklediği maç 2 Kasım Pazartesi yani bu akşam gerçekleşecek. Fenerbahçe taraftarları ve Antalyaspor taraftarları için nefesler tutuldu.
İki takım arasındaki bundan önce gerçekleşen 48 maçtan 31'ini Fenerbahçe kazanırken 8'ini de Antalyaspor kazanmıştı. 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe'nin attığı 87 gole karşılık ise Antalyaspor'un 41 golü bulunuyor.
2 Kasım Pazartesi akşamı gerçekleşecek olan maçı takip etmek isteyen futbol seyircileri tarafından maçın saati de merak ediliyor. Ekranları başında maçı izleyecek olan taraftarlar maçın saatini araştırıyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarları tarafından Fenerbahçe maçı saat kaçta sorunun yanıtı araştırılıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20.00’de oynanacak ve isteyen taraftarlar ekranları başında maçı takip edebilecek.
2 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de oynanacak olan Antalyaspor - Fenerbahçe maçı için seyircilerin son hazırlıkları da tamamlanmaya başladı. Maçı evinde seyredecek olan taraftarlar maçın hangi kanalda canlı olarak yayınlanacağını da merak ediyor. Çok sayıda taraftar Fenerbahçe maçı hangi kanalda sorusuna cevap arıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı olarak beIN Sports 1'de yayınlanacak.
Heyecanla beklenen karşılaşma Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar maçı yönetecek olan hakemleri de araştırıyor. Antalyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Bahattin Şimşek olacak. Antalyaspor ve Fenerbahçe arasındaki kıyasıya mücadelede Bahattin Şimşek'in yardımcılığını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Sönmez üstlenecek. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Futbol tutkunları maçın muhtemel 11’leri konusunda da merak içerisinde ve oldukça sabırsızlanıyor. Fenerbahçe muhtemel 11’inde Altay, Gökhan, Tisserand, Lemos, Caner, Gustavo, Ozan, Samatta, Pelkas, Valencia ve Cisse bulunuyor. Antalyaspor'un muhtemel 11’inde ise Boffin, Veysel Sarı, Naldo, Ersan Kudryashov, Mert Y, Nuri, Bünyamin, Podolski, Orgill ve Jahovic yer alıyor.
Sarı lacivertli takım, Akdeniz temsilcisi deplasmanındaki maçlarda takibine karşı galibiyet sayısıyla üstünlük kurdu. Antalya'da oynanan 24 maçtan 11'ini kazanan sarı-lacivertliler, 8 maçta berabere kaldı ve 5 defa da mağlup oldu. Fenerbahçe Antalya deplasmanında 31 gol atarken ev sahibi takım ise 22 gol ile karşılık verdi. Fenerbahçe, Antalyaspor ile olan mücadelelerinde en farklı galibiyetini ise 1996-1997 sezonunda oynanan deplasman maçında 5-0'lık skor ile aldı.
Buna karşılık Antalyaspor ise Fenerbahçe karşısında 2021-2013 sezonunda İstanbul'da gerçekleşen maçta 3-1'lik, 2015-2016 sezonunda ev sahibi olduğu maçta da 4-2'lik galibiyet elde ederek Fenerbahçe'ye karşı en farklı galibiyetlerini kazanmış oldu. 1984-1985 sezonunda ise gerçekleşen karşılaşmada Antalyaspor Fenerbahçe'yi 4-3 yendi ve bu maç en gollü karşılaşma olarak kaydedildi.
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