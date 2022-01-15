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Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından

15.01.2022 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Rize'yi yeneceğimizden eminim. Paniğe hiç gerek yok. İyi oynuyoruz ve mücadele ediyoruz"

Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, "Rize'yi yeneceğimizden eminim. Paniğe hiç gerek yok. İyi oynuyoruz ve mücadele ediyoruz." dedi.

Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 puan istediklerini ancak 1 puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmada daha çok fırsat yaratan, daha çok şut çeken ve istekli tarafın Antalyaspor olduğunu belirten Groenendijk, taraftarlarının de kendilerine önemli bir destek verdiğini kaydetti.

Taraftarın takımı ateşlediğini anlatan Groenendijk, "Takımın arkasındaydılar. Son haftalarda kötü sonuçlar almamıza rağmen bu kadar çok taraftarın gelip takımı desteklemesi bizim açımızdan çok önemliydi. Faul olmayan bir pozisyondan gelen bir topla golü yedik. Bu 2 puana mal oldu." diye konuştu.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yıl başından bu yana kendilerine yönelik üçüncü şanssız kararı olduğunu dile getiren Groenendijk, "Katar'daki kupa maçında kendisi hakem ekibi içerisindeydi. Penaltımızda doğru karar verilmedi. Göztepe maçında da hakem ekibinin içerisindeydi ve ikinci golü yediğimiz penaltı pozisyonunda da yanlış karar vardı. Bu maçtaki karar ile 15 gün içerisinde üçüncü şanssız kararı aleyhimize vermiş oldu. Umarım yakındaki maçlarda kendisiyle görüşmeyiz." şeklinde görüş belirtti.

Rizespor maçına vakit kaybetmeden hazırlanacaklarını aktaran Groenendijk, "Rize'yi yeneceğimizden eminim. Paniğe hiç gerek yok. İyi oynuyoruz ve mücadele ediyoruz. Bu şekilde mücadele edersek amaçladığımız puanları daha kolay toplayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Groenendijk, hücum gücüne etki edecek birkaç oyuncu transfer etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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