Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başakşehir'den kiralık olarak kadromuzda yer alan futbolcumuz Enzo Crivelli'nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Bu sezon 14 maçta kırmızı-beyazlı formayı giyen 26 yaşındaki Fransız oyuncu, gol atamadı.
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