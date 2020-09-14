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Antalyaspor, galibiyeti Başkan Böçek ve Taşgın’a armağan etti

ANTALYA HABERLERİ  | 14.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Antalyaspor’un Süper Lig’in ilk maçında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet hastanede korona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay Taşgın’a hediye edildi.Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından yaklaşık 1 aydır özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Muhittin Böcek’in son yapılan PCR testi sonucu negatif çıkmış, ancak astım hastalığı sebebiyle ciğerlerinde oluşan hasarın tedavisi için yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Antalyaspor’un Süper Lig’in ilk maçında Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0’lık galibiyet hastanede korona virüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay Taşgın’a hediye edildi.
Korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından yaklaşık 1 aydır özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Muhittin Böcek’in son yapılan PCR testi sonucu negatif çıkmış, ancak astım hastalığı sebebiyle ciğerlerinde oluşan hasarın tedavisi için yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Durumu stabil olan Başkan Böcek için toplumun her kesiminden gelen destek mesajları Antalyaspor’un ilk maçında da yerini aldı.
Maçın duyurusu Antalyaspor’un resmi sosyal medya hesabından Muhittin Böcek’in fotoğrafıyla duyurulurken seyircisiz oynanan maç öncesi stadyumdaki dev ekranlarda da Muhittin Böcek vardı. Antalyaspor’la ilgili ziyaret ve çalışmalarının klip haline getirildiği filmin gösterilmesinin ardından maç başladı. Kırmızı-beyazlı takımın 2-0’lık galibiyeti de yine maç sonunda Muhittin Böcek ile trafik kazasında hayatını kaybeden taraftar Berkay Taşgın’a hediye edildi. Kulübün sosyal medya hesabında, "Süper Lig’in ilk maçında Gençlerbirliği karşısında aldığımız 2-0’lık galibiyeti, tedaisi devam etmekte olan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve talihsiz bir kaza sonucu aramızdan ayrılan taraftar Berkay Taşgın’a armağan ediyoruz. Muhittin Böcek’e bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Berkay Taşgın’a Allah’tan rahmet ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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