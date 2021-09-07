YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

07.09.2021 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Forvet oyuncusu Enzo Crivelli, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı

Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, iki günlük iznin ardından akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştiren idmanda, Antalyasporlu oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas, şut ve taktik çalıştı.

Antalyaspor'un Medipol Başakşehir'den 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bugün imza töreni düzenlediği 26 yaşındaki forvet Enzo Crivelli de ilk kez antrenmanda yer aldı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Antalyaspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılarÖzel uçaklarla Türkiye'ye gelip 3 gün 3 gece düğün yaptılar
Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!Polisin verdiği çantaya sarılıp hiç bırakmadı!
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig
Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Enzo Crivelli

Antalya Namaz Vakitleri 8 Eylül Çarşamba

İmsak
05:05
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:35
Akşam
19:23
Yatsı
20:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Çarşamba

Arat Eczanesi
Muratpasa
Barınaklar Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Kayserispor'un vefat eden eski başkanı Recep Mamur toprağa verildi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Uşak Belediyesi 7. Geleneksel Cirit Turnuvası'nın final karşılaşması yapıldı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.