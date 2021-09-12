Antalyaspor, Gaziantep maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından özel uçakla Gaziantep'e gitti.

Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk, Gaziantep mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.



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