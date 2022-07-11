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Antalyaspor, Hull City ile anlaşan Doğukan Sinik'e veda klibi hazırladı

11.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paylaşımda sözlerine yer verilen Doğukan: "13 yaşında bir çocuk olarak içeri girdiğim evimden, 23 yaşında genç bir kardeşiniz olarak ayrılıyorum" - "Gidiyorum ama bu şehrin şefkatini, sevgisini ve desteğini de yanımda götürüyorum"

Antalyaspor Kulübü, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transferi gerçekleşen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik'e yeni takımında başarı diledi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun Doğukan Sinik. Futbolcumuz Doğukan Sinik'in transferi konusunda Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Altyapımızdan yetişerek kulübümüze uzun yıllar hizmet eden Doğukan Sinik'e teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Doğukan Sinik için hazırlanan klipte ise futbolcunun görüntüleri yer aldı.

Klipte genç oyuncu, şunları kaydetti:

"Bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm. Bu şehirde var oldum. Bu şehir bana bazen bir ev, bazen bir okul, bazen de arkadaş oldu. Dokuma'nın sokaklarından kırmızı-beyaz sevdamız olan Antalyaspor'a giden yol çileli ama bir o kadar da tutkulu oldu. Şimdi ise birlikte sevinip, birlikte üzüldüğüm kulübüme veda vakti geldi. 13 yaşında bir çocuk olarak içeri girdiğim evimden, 23 yaşında genç bir kardeşiniz olarak ayrılıyorum. Gidiyorum ama bu şehrin şefkatini, sevgisini ve desteğini de yanımda götürüyorum. Üzerimde emeği olan kim varsa her birine teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin."

Doğukan, kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 109 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

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