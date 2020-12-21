Antalyaspor iç sahada dördüncü galibiyetini aldı

Yanal'ın takımın başında çıktığı üçüncü lig maçında kırmızı-beyazlılar, 11. haftada 6 Aralık'ta konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 1-0 yendi. Böylece Antalyaspor, ligde 7 hafta sonra maç kazandı.

Süper Lig'in 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Fraport TAV Antalya spor, iç sahada bu sezon dördüncü galibiyetini elde etti.

Antalyaspor, Ersun Yanal yönetiminde ligin 12. haftasında ise 14 Aralık'ta Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

- Rize'de ilk dış saha galibiyeti hedefi

Antalyaspor, ligin 14. haftasında 24 Aralık Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçtan 4 beraberlik, 2 yenilgiyle ayrılan ve dış sahada henüz galibiyeti bulunmayan kırmızı-beyazlılar, ara vermeden bu maçın hazırlıklarına yarın başlayacak.

Akdeniz ekibi, üç puan hedefiyle çarşamba günü Rize'ye gidecek.

