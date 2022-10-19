Antalyaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 21 Ekim Cuma günü İstanbulspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı beyazlılar, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, İstanbulspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.



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