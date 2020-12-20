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Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

ANTALYA HABERLERİ  | 20.12.2020 20:57 | Son Güncelleme

Kırmızı-beyazlılarda 5 eksik bulunuyor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Kayserispor maçı öncesindeki son antrenmanda, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Takımda sakatlıkları devam eden Serdar Gürler, Jean Armel Drole, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican ve Bahadır Öztürk, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasını, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü, Kayserispor mücadelesi öncesi Kovid-19 testi pozitif çıkan 1 personelin, takip ve tedavi sürecine başlandığını bildirdi.

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