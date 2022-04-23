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Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

23.04.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kayserispor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor'da sakatlıkları süren Harun Alpsoy, Admir Mehmedi, Sinan Gümüş ile sakatlığı geçen ancak idman eksiği bulunan Ufuk Akyol'un Yukatel Kayserispor maçında forma giymesi beklenmiyor.

Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor karşılaşması, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak.

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