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Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır

17.12.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, Konyaspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Konyaspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, öğleden sonra Konya'ya gidecek.

İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

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