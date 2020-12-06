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Antalyaspor ligde 7 hafta sonra kazandı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.12.2020 18:41 | Son Güncelleme

Teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı-beyazlı takımla ilk galibiyet sevincini üçüncü lig maçında yaşadı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenerek, ligde 7 hafta sonra maç kazandı.

Akdeniz ekibi, 3. haftada 28 Eylül'de konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği mücadeleden sonra ligde 7 maç galibiyete hasret kaldı.

Denizlispor maçından sonra 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi, MKE Ankaragücü galibiyetiyle puanını 13'e yükseltti.

- Ersun Yanal ile ilk üç puan

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı üçüncü lig maçında galibiyetle tanıştı.

Antalyaspor, Yanal ile ilk resmi maçında ligin 9. haftasında 22 Kasım'da Aytemiz Alanyaspor'a iç sahada 2-0 yenildi.

Akdeniz ekibi, Ersun Yanal ile ikinci lig maçında 10. haftada 29 Kasım'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

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