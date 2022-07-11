Antalyaspor, Naldo'nun sözleşmesinin sona erdiğini duyurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Brezilyalı savunma oyuncusu Naldo Pereira'nın sözleşmesi sona erdi.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Naldo Pereira'nın sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Espanyol ile sözleşme süresinin bitmesinin ardından2020-2021 sezonunda Antalyaspor'a transfer olan 33 yaşındaki Naldo, kırmızı-beyazlı formayla 72 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.

Naldo ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımda, Antalyaspor'da geçirdiği süreyi "ayrıcalık" olarak nitelendirdi ve kırmızı-beyazlı takımı desteklemeyi sürdüreceğini dile getirdi.

