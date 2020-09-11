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Antalyaspor, Süper Lig'de 25. sezonuna girdi

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

Ligde üst üste 6. kez mücadele verecek kırmızı-beyazlılar, 2020-2021 sezonu öncesi kadrosunu Nuri Şahin, Sidney Sam, Dever Orgill, Serdar Gürler, Omar Imeri ve Gökdeniz Bayrakdar ile güçlendirdi - Akdeniz temsilcisinin Süper Lig tarihinde 205 maçına çıkan Nuri Kamburoğlu, en fazla forma giyen oyuncu olarak yerini koruyor - Kulübün en golcü futbolcusu ise 2015-2016 sezonuyla Süper Lig macerasına başlayıp 2,5 sezon süren Antalyaspor kariyeri sonunda takımdan ayrılan Samuel Eto'o oldu

OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de üst üste 6. sezonuna hazırlanan Antalyaspor, 2020-2021'de ligde 25. kez mücadele verecek.

Bu sezonunun ilk maçında 13 Eylül Pazar günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'de 24 sezonda 818 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 262 galibiyet, 212 beraberlik ve 344 mağlubiyet alan Akdeniz temsilcisi, 975 gol attı, kalesinde 1193 gol gördü.

Geçen yıl ligi teknik direktör Tamer Tuna ile tamamlayan ve yeni sezona da Tuna yönetiminde başlayacak Akdeniz temsilcisi, 8 futbolcuyla (Yekta Kurtuluş, Diego, Charles, Cissokho, N'Dinga, Salih Dursun, Chico ve Celustka) yollarını ayırırken, şimdiye kadar 6 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

- Yeni sezon transferleri

Fraport TAV Antalyaspor, Nuri Şahin (Werder Bremen), Sidney Sam (Rheindorf Altach), Dever Orgill (MKE Ankaragücü), Serdar Gürler (Huesca), Omar Imeri (Shkendija Tetovo), Gökdeniz Bayrakdar'ı (Kocaelispor) kadrosuna kattı.

- En fazla forma giyen Kamburoğlu

Kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de 19 kez ağları sarsan Nuri Kamburoğlu, 7 sezonda 205 maçla Antalyaspor'un ligde en fazla forma giyen ismi oldu.

Kamburoğlu'ndan sonra Antalyaspor formasıyla 200 karşılaşmaya çıkan Burhan Saatcioğlu ikinci sırada yer aldı.

- En golcü Eto'o

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig tarihindeki en golcü ismi ise 44 golle Kamerunlu Samuel Eto'o oldu.

Antalyaspor formasıyla 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 76 Süper Lig maçına çıkan Eto'o'yu, kulübün en çok gol atan futbolcuları sıralamasında, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Melih Gökçek adını alan Brezilya asıllı futbolcu Tita 37 golle, Necati Ateş 30 golle takip etti.

- Yabancı oyuncularda rekor Ginçev'de

Denizlispor'dan sonra Antalyaspor ile 1996-1997 sezonundan 2001-2002 sezonuna kadar 6 sezonda 164 maça çıkan ve "Bulgaristan'ın Türkiye'de forma giyen ilk futbolcusu" unvanına sahip Goşo Ginçev, kırmızı-beyazlı ekipte en fazla forma giyen yabancı oyuncu konumunda bulunuyor. Ginçev'i, 158 müsabakayla bir diğer isim Tita izledi.

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