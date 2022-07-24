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Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

24.07.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Almanya'nın Bielefeld kentinde devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Almanya kamplarındaki hazırlık maçlarında önceki gün Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Twente'yi 3-1 mağlup eden, dün ise Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bochum'a 6-2 yenilen kırmızı-beyazlılar, konakladığı otelin fitness salonunda yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek Akdeniz ekibi, Almanya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Paderborn ile 26 Temmuz'da, Almanya Birinci Futbol Ligi temsilcilerinden Borussia Dortmund ile de 30 Temmuz'da hazırlık maçları oynayacak.

Antalyaspor'un Almanya kampı, 31 Temmuz'da sona erecek.

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