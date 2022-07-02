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Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği "Manavgat" formasını tanıttı

02.07.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, yeni sezonda giyeceği "Manavgat" formasını tanıttı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor 2022-2023 sezonunda giyeceği, Manavgat yangınlarını vurgulayan "Manavgat Forma"sını tanıttı.

Kulübün resmi sosyal medya sitesinden yapılan paylaşımda, geçen sene 28 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren yangınlardan dolayı Antalyaspor yeni sezonda formalardan birinin rengini yeşili vurgulamak için su yeşili olarak belirledi.

Paylaşımda "Manavgat ile beraber içi yananlardan umudu yeşertenlere #ManavgatForma." ifadesi kullanıldı.

"Manavgat Forma" adı verilen formanın etek kısmında yeşermiş çam ağaçları tasarımı yer aldı.

Formalar Antalyaspor Store mağazalarında satışa sunulduğu öğrenildi.

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