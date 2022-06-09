YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor, yeni transferi Soner Aydoğdu için klip hazırladı

Antalyaspor, yeni transferi Soner Aydoğdu için klip hazırladı

09.06.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalyaspor, yeni transferi Soner Aydoğdu için klip hazırladı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu için FPV dron kullanılarak çekilen görüntülerle hazırladığı klibi taraftarının beğenisine sundu.

Antalyaspor Kulübünün paylaştığı klipte, kırmızı-beyazlılarla 2+1 yıllığına anlaşan Aydoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Biz futbolcular için önemli olan bazı değerler vardır. Güzel bir şehir, iyi bir takım ve en önemlisi de tutkulu insanlar topluluğu. Mücadele, hırs, sadakat ve aile gibi bizi biz yapan ne varsa, bu tutkunun içinde saklı. Bu parçaların her birini kırmızı-beyaz renklere gönül verenlerin çok iyi bildiğinin farkındayım. Onun için bugün ben de bu ailenin bir parçası oluyorum. Ben Soner Aydoğdu. Geldim, gördüm ve birlikte kazanacağız."

Geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki Soner Aydoğdu, 32 lig maçında 2 gol kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyorÖğrenciler istihdam garantili lisede mezun olmadan iş teklifi alıyor
Polis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltıPolis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltı
Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu:Sivasspor'un yeni transferi Murat Paluli forma için iddialı konuştu:
Anahtar Kelimeler:
antalya transfer Süper Lig

Antalya Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:47
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:22
Yatsı
21:59
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Şarkısı şoke etti! Murat Dalkılıç yorumları dikkat çekti

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Tam 9 saat sürdü! Dünya ilgiliyle takip etti

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Herkes babası sanıyor! Sevgilisi kendisinin iki katı yaşında

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.