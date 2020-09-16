Antalyaspor’da 2 yeni transfer

Fraport TAV Antalyaspor, sol bek oyuncusu Ali Eren İyican ve kaleci Doğukan Özkan’ı kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor, Ankaraspor’da forma giyen 1999 doğumlu genç sol bek oyuncusu Ali Eren İyican ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sağlık kontrolünden geçen Ali Eren İyican takımla birlikte antrenmanlara bu akşamdan itibaren başlayacak. Fraport TAV Antalyaspor günün ikinci transferini de kaleci mevki için gerçekleştirdi. Beşiktaş altyapısından yetişen 2000 doğumlu Doğukan Özkan, artık Antalyaspor forması giyecek. Sağlık kontrolünün ardından 5 yıllık sözleşme imzalayan genç kaleci de takımla birlikte bu akşam yapılacak antrenmana katılacak.

