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Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

ANTALYA HABERLERİ  | 05.11.2020 19:24 | Son Güncelleme

Antalyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

İdman sonrası 33 yaşına giren Belçikalı file bekçisi Ruud Boffin'in doğum günü kutlandı.

Akdeniz ekibi, oyuncuları Fedor Kudriashov'un Rusya Milli Takımı, Fredy Ribeiro'nun Angola Milli Takımı ve Bünyamin Balcı'nın Türkiye Ümit Milli Takımı'nın aday kadrolarına davet edilmelerinden dolayı kutlama mesajı yayımladı.

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