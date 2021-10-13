Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi netleşiyor

Antalyaspor Kulübü, yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün göreve başladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz."

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz