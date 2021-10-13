YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi netleşiyor

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi netleşiyor

13.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk göreve başladı

Antalyaspor'da Nuri Şahin'in ekibi netleşiyor

Antalyaspor Kulübü, yardımcı antrenör Michael Lindeman ile kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün göreve başladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Hoş geldin Michael Lindeman, hoş geldin Murat Öztürk. Yardımcı antrenörümüz Michael Lindeman ile kaleci antrenörümüz Murat Öztürk, kulübümüzde göreve başlamıştır. Camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz."

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından, futbolcu Nuri Şahin'in kulüpte aynı zamanda futbol sorumlusu olarak görev yapacağı duyurulmuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!Çöpten aldığı kazı-kazandan 200 bin lira çıktı!
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandıAntalya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig

Antalya Namaz Vakitleri 13 Ekim Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
06:56
Öğle
12:49
İkindi
16:00
Akşam
18:31
Yatsı
19:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Çarşamba

Atilla Eczanesi
Muratpasa
Esra Çelik Eczanesi
Muratpasa
Nil Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Tan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Cerensu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisi devrildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan polis Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Konya'da tartıştığı karısını silahla öldüren emekli öğretmen tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.