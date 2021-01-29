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Antalyaspor'dan 6 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

29.01.2021 15:16 | Son Güncelleme:
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Antalyaspor'dan 6 futbolcunun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Antalyaspor Kulübü, sakatlığı bulunan 6 futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Lukas Podolski, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican, Amilton, Mert Yılmaz, Doğukan Sinik'in sakatlıklarının sürdüğü belirtildi.

Ufuk Akyol'un ayak bileğinden bağ tamiri operasyonu geçirdiği ve ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Ayak bileğinde kemik ödemi tespit edilen Ali Eren İyican'ın bireysel performans antrenörü ile çalışmalara devam ettiği aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Quadriceps kontüzyonel travma belirlenen Amilton'un sportif rehabilitasyon süreci devam ediyor. Ayak bileğinde tendinopati olan Mert Yılmaz, hamstring kas grubunda zorlanma teşhisi konulan Doğukan Sinik ile ayak bileğinde kapsül zorlanması ve tendinopati yaşayan Lukas Podolski, bireysel performans antrenörü ile çalışmalara devam ediyor."

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